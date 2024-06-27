З моменту набрання чинності законопроєкту про мобілізацію, понад 2 млн 400 тисяч українців вже оновили свої дані.

Міністерство оборони не підтримує законопроєкт, яким пропонується збільшити термін на оновлення даних військовозабов'язаними з 60 до 150 днів, заявив в ефірі телемарафону речник Дмитро Лазуткін.

"Адже наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАП, а також у додатку "Резерв+", де це можна зробити за лічені хвилини. І цей застосунок працює. Тому всі військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть це зробити за лічені хвилини. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін - зараз потрібно негайно, якомога швидше оновити військово-облікову базу, аби усвідомлювати, скільки українців придатні, аби захищати Батьківщину", - пояснив Лазуткін.

Він також розповів, скільки українців вже встигли оновити дані з моменту набрання чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію 18 травня.

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"На сьогоднішній ранок 2 млн 430 тисяч українців оновили свої дані, серед них 1 млн 852 тисячі у застосунку "Резерв+". Тобто ми бачимо, що українці надають перевагу електронним можливостям, застосунку, який запустили спеціально під цей законопроєкт", - додав Лазуткін.

Мобілізація в Україні: інші важливі новини

Напередодні в Раді висловилися про можливість запровадження в Україні електронних повісток. Так, Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні в парламенті відповідних законопроектів не зареєстровано.

Тим часом Міносвіти опублікували наказ, яким обмежили право на відстрочку для чоловіків, які навчаються на аспірантурі за контрактом.

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