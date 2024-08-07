Федієнко наголошує, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до оригіналу військово-облікових документів.

Народний депутат Олександр Федієнко розповів, що наприкінці вересня ТЦК можуть почати надсилати штрафи військовозобовʼязаним, які порушили законодавство щодо військового обліку.

Він нагадав, що у законодавстві чітко вказано, що протягом двох місяців потрібно було звернутись до ТЦК.

"Тому кожен військовозобовʼязаний громадянин України мав це зробити, а не чекати до останніх днів. Я розумію, що багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня. Зокрема, йдеться про штрафи, які будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять відповідну базу "Оберіг", - заявив Федієнко в етері Еспресо.

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Він наголошує, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до оригіналу військово-облікових документів.

"Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до паперового документа і на нього можна посилатись, як на оригінал документа", - додав нардеп.

Мобілізація в Україні - останні новини

Вручення повісток військовозобов'язаним через електронний застосунок "Резерв+" відбуватися не буде. Про це сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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