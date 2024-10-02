Військовий вважає, що на відео із затриманнями показують лише те, що може скомпрометувати працівників ТЦК.

Відео, які з'являються в соцмережах щодо примусового доставляння чоловіків до територіальних центрів комплектування, не повні та компрометують працівників ТЦК. Про це заявив начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко, повідомляє Суспільне.

На запитання, чи мають право представники ТЦК доставляти військовозобов’язаних до центрів комплектування у такий спосіб, він відповів: "Я скажу, що це більше міф, тому що я також дивлюся ролики, які є в інтернеті. Я можу запевнити всіх, що всі РТЦК діють в рамках закону. Вони спілкуються з людьми, вони пояснюють і сповіщають на вулиці".

Також Романенко наголосив, що зі всіма представниками ТЦК є Національна поліція, яка не дозволяє порушувати законодавчі акти і громадський порядок.

Відео дня

"Відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно не повне і ті моменти, які виникають з представниками РТЦК… залишається тільки те (на відео – УНІАН), що може скомпрометувати самих представників РТЦК", — вважає військовий.

Мобілізація в Україні – останні новини

У вересні очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що протягом останнього року показники мобілізації в Україні збільшилися втричі.

Також, за його словами, можливості для тренування українських військових розширені у п’ять разів. Наступний крок — реформа ТЦК.

Боєць 244-го батальйону 112-ї окремої бригади Сил ТРО Володимир Бездітний вважає, що Україні варто створити "найману" армію, зокрема, вербуючи іноземців за великі гроші.

На його думку, це вигідніше, аніж витрачати гроші на "бусифікацію" невмотивованих людей, від яких на фронті немає користі.

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