Лубінець вимагає розслідувати непроведення належного медичного огляду.

В Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, він помер в перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Лубінець направив запит до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, справу взяли на контроль. Розслідувати мають непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного, а також невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

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Також він звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП.

Мобілізація людей з інвалідністю: останні новини

У серпні 2023 року стало відомо про смерть жителя Одещини в одній з військових частин Миколаївщини. З'ясувалося, що у нього стався приступ епілепсії в перший день прибуття на місце служби.

Активісти заявляли, що приступ у 29-річного чоловіка стався від хвилювання через вручення повістки. Водночас очільник Ширяєвської центральної районної лікарні казав, що причиною смерті став набряк головного мозку, даних щодо інвалідності у них кне було.

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