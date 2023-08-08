У лікарському свідоцтві причиною смерті зазначили набряк головного мозку.

З'явилися деталі смерті 29-річного мешканця Одеської області Бориса Глушака. Як стверджують активісти, чоловіка мобілізували, попри інвалідність.

Як повідомляє ТСН, чоловік помер від хвилювань після вручення повістки та нападу епілепсії.

"Його обстеження тривало дуже швидко – раз-два і поїхав. Родина не писала заяв. Люди залякані, бояться", - повідомив одеський активіст Дем’ян Ганул.

Наразі слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я. Крім того, перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після нападу епілепсії.

Очільник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень повідомив, що має в розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака.

"В мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога й невролога Борис Глущак не перебував. По медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п’ять років по медичну допомогу він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію", – повідомив Бень.

За словами медика, у лікарському свідоцтві про смерть причиною смерті зазначено набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні.

"Звідки інформація про інвалідність – я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність. В лікарні ці дані відсутні зовсім", - додав Бень.

За його інформацією, зранку мобілізований знепритомнів, а ввечері помер.

Смерть Бориса Глушака

Мобілізація в Україні на сьогодні триває, розгорівся новий скандал. Розпочато розслідування за фактом смерті мобілізованого жителя Одеської області, який помер на території військової частини у першій же день служби.

Йдеться про жителя селища міського типу Ширяєве Одеської області, який помер 1 серпня через приступ епілепсії. У соціальних мережах місцеві жителі повідомили, що Борис Глушак мав інвалідність з дитинства. Люди звинувачують у смерті чоловіка військкомат та лікарів "оптимізованої ВЛК", які за 20 хвилин "обстежили" Глушака та визнали придатним до служби.

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