Він сказав суду, що не пішов через страх.

На Прикарпатті чоловіка, який не прийшов до ТЦК після отримання бойової повістки, засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це пише видання Вголос, посилаючись на вирок Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області. Так, минулої осені військово-лікарська комісія визнала українця придатним до служби, після чого він отримав "бойову повістку" з викликом до ТЦК.

Видання пише, що чоловік не мав права на відстрочку чи поважних причин для неявки, тому це визнали ухиленням від мобілізації. На суді він визнав провину, пояснивши свій вчинок страхом.

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Суд взяв до уваги щире каяття чоловіка, однак покарання обтяжив "рецидив" - минулого року він відбув три місяці арешту за попередній злочин, але згодом його звільнили.

Мобілізація в Україні: вироки

Нещодавно на Закарпатті судили чоловіка, який також проігнорував бойову повістку. Він заявив, що є біологічним батьком сімох дітей, однак у свідоцтвах про народження його не вказали.

А у Житомирській області суд ухвалив рішення оштрафувати українця, який не прийшов до ТЦК після отримання повістки. Він має заплатити 8,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроект щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень.

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