Ухилянта оштрафували на 8,5 тисяч гривень.

На Житомирщині суд постановив оштрафувати на 8,5 тисяч гривень чоловіка, який отримав повістку та не прибув до ТЦК для взяття на військовий облік. Відповідний вирок ухвалив Романівський районний суд Житомирської області.

Як йдеться в ухвалі суду, 8 квітня чоловік під особистий підпис отримав повістку про прибуття наступного дня до ТЦК для взяття на військовий облік. Після вручення вказаної повістки військовозобов’язаного також попередили про кримінальну відповідальність у разі неприбуття до військкомату.

Однак чоловік без поважних причин не з’явився до ТЦК. Його обвинуватили у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів).

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Підозрюваний визнав свою винуватість. Йому призначено покарання у вигляді 8,5 тисяч гривень штрафу.

Скільки справ завели на ухилянтів від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронні органи України розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку.

Найбільше справ за ст. 336. Кримінального кодексу (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) було відкрито у 2023 році. За цей період було розпочато 6745 кримінальних проваджень через ухилення від призову. Найбільше правопорушень виявили у Закарпатській (660), Миколаївській (637) та Дніпропетровській (635) областях.

Водночас у 2022 році правоохоронці відкрили 2431 справу за ст. 336 ККУ. Найбільше – у Закарпатській (363) та Дніпропетровській (254) областях. Тим часом за перші 3 місяці 2024 року в Україні відкрили вже 1526 справ щодо ухилянтів, у лідерах опинилася Дніпропетровщина (165).

Також відкривали справи щодо ухилянтів й за іншими статтями Кримінального кодексу. Зокрема, щодо порушення ст. 337 (ухилення від військового обліку або спеціальних зборів). Так, у 2022 році правоохоронці розпочали 60 справ щодо порушення цієї статті. Наступного року таких справ відкрили у 4 рази більше — 261. При чому антилідером стала Закарпатська область з 125 такими порушеннями. Протягом січня-березня 2024 таких справ відкрили 176, найбільше - у Житомирській області (78).

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