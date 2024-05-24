У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб.

У Міністерстві оборони назвали 4 причини, які вважаються поважними, аби не прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в термін, визначений у повістці.

Як йдеться на сайті Міноборони, поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

"У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів", - йдеться у повідомленні.

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Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Мобілізація в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким, протягом 60 днів усі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або за допомогою додатку "Резерв +".

Якщо людина виключена з військового обліку – їй не потрібно оновлювати дані.

Перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію у соцмережах почали з’являтись відео, на яких співробітники ТЦК на вулицях силою затримують чоловіків. Про такі випадки повідомляли, зокрема, з Львівщини та Одещини.

Днями заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, що сервіс "Оберіг" допоможе шукати ухилянтів. За його словами, тепер "Оберіг" збирає інформацію з різних реєстрів. До прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

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