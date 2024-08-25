Тепер усю актуально інформацію будуть передавати автоматично з цивільних державних реєстрів.

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" незабаром почне відображати інформацію про чоловіків, які жодного разу не відвідували ТЦК і уникали ставати на облік. Про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

За її словами, донедавна в базі "Оберіг" були відсутні дані про деяких чоловіків, яким досі вдавалося уникати військового обліку. Однак тепер цю прогалину виправили: відповідні дані будуть автоматично підтягуватися з інших державних реєстрів. Наприклад, якщо чоловік колись отримував паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, то дані про нього обов’язково є у Демографічному реєстрі. Відповідно до нової постанови Кабміну від 16 серпня ці дані автоматично "перетікатимуть" до "Оберегу", тож ТЦК зможе "бачити всіх".

"Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мінʼюсту і Адміністрації Державної прикордонної служби" - пояснила Черногоренко.

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Крім того, як розповіла посадовиця, юнаків, яким виповнилося 17 років, теж ставитимуть на військовий облік автоматично без візиту до ТЦК та відвідування медичної комісії. "Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів", - зазначила заступниця міністра.

Черногоренко наголосила, що дані в "Оберіг" будуть підтягуватися саме в автоматичному режимі, тобто працівникам ТЦК не потрібно буде переносити їх "вручну".

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Денис Шмигаль різко розкритикував ТЦК через практику зняття з рейсу водіїв автобусів. Також пообіцяв розібратися з тим, що поранених бійців "футболять" між різними медзакладами для проходження ВЛК.

Також ми розповідали, що в Україні розширено перелік тих, хто матиме відстрочку від мобілізації. Таку відстрочку отримають ті, у кого на війні загинули неповнорідні брати та сестри.

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