Також наголосив, що має бути проведення перевірки щодо випадків, коли поранені мають самі добиратися на ВЛК.

Неприпустимо, щоб водіїв маршрутних автобусів знімали прямо з рейсу працівники Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, відповідаючи народному депутату з приводу того, що на автостанціях водіїв автобусів, які перевозять пасажирів забирають прямо з рейсу, зриваючи його.

"Коли ТЦК знімають водіїв з бусу, то неприпустима ситуація. Коли їде рейсовий автобус і там водія забирають", - наголосив він. Відео дня

При цьому додав, що попросить Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювалися.

Також Шмигаль відповів на запитання народного депутата України Георгія Мазурашу, який зазначив, що його помічник, який добровільно пішов на фронт і зараз поранений перебуває в госпіталі, розповідає про ситуації, коли побратимів, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям направляють на ВЛК у військових госпіталях , а їх "футболять" по кілька днів або доводиться їхати в інші медичні заклади.

Прем’єр- міністр України наголосив, що такі ситуації не повинні бути. "Ми прийняли всі документи, коли ВЛК має приходити до ліжка і військовослужбовець поранений взагалі немає ходити на ВЛК. Якщо це дійсно правда те, що ви кажете, то це означає, що система не працює. Я зразу даю завдання і прошу Міноборони спільно з МОЗ вжити заходів. Бо це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має кудись ходити на ВЛК, десь вистоювати і щось випрошувати. Неможливо, неприпустимо", - наголосив Шмигаль.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті мобілізували просто з готелю водія автобуса. Він був водієм спортивного клубу з Вінниці і привіз дітей на змагання. Чоловік обурювався, що йому не дали попращатися з родиною, а юні спортсмени залишились без кермувальника. Його забрали з готелю посеред ночі. Його повезли на полігон на навчання.

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