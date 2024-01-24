Нову версію документу згодом мають розглянути народні депутати.

Міністерство оборони України подало на розгляд до Верховної Ради доопрацьований проект закону щодо удосконалення процедур мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Видання також опублікувало низку скріншотів із ключовими положеннями законопроекту. Якщо вони відповідають дійсності,то Міноборони пропонуж наступні зміни в мобілізації і проходженні служби:

чітко закріплюється норма про обов'язок кожного військовозобов'язаного пройти звірку облікових даних;

обов'язкове носіння із собою військово-облікового документу під час воєнного стану;

створення електронного кабінету військовозобов'язаного;

скасування відстрочки за доглядом за хворими батьками дружини (тепер тільки догляд за власними батьками дає відстроку);

ті, хто відслужив 36 місяців під час дії воєнного стану, мають право на отримання відстрочки, що діятиме 2 роки;

звільнені зі служби строковики отримують 6-місячну відстрочку від мобілізації;

скасування строковї служби та запровадження базової військової служби для осіб до 25 років, строк служби становитиме 5 місяців у мирний час і 3 місяці - у воєнний (для жінок - за бажанням, чоловікам - обов'язково);

звільнення від служби для тих, хто повернувся з полону;

скасування категорії "обмежено придатних" до військової служби, обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК;

1 місяць безперервної участі у бойових діяї прирівнюється до 2 місяців служби загалом;

після 6 місяців перебування "на нулі" військовослужбовці мають отримати 2 місяці відпочинку в межах ротації;

громадяни, що постійно проживають за кордоном, теж повинні стати на військовий облік.

Також передбачається, що відстрочка від служби залишиться для представників усіх трьох груп інвалідності.

Відео дня

Оновлено о 17.33. Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував дану інформацію.

"Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради України доопрацьований законопроект щодо мобілізації та проходження військової служби. Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення", - заявив він.

Завітневич підкреслив, що станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради України не надходило.

"Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту", - заявив голова комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

Попередній законопроект про мобілізацію

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів подав у Раду законопроект про мобілізацію, який передбачав посилення мобілізаційних заходів. В урядовому законопроекті знайшли багато недопрацювань і зрештою Кабмін відкликав документ з Ради.

Український омбудсмен Дмитро Лубинець розповів, які пункти в урядовому законопроекті про мобілізацію порушують права людини. За його словами, порушенням Конституції є додавання ТЦК додаткових повноважень, а також можливість мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи.

Пізніше стало відомо, що Міноборони вже підготувало нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив, що новий законопроект про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби Збройних сил України. Водночас він не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.

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