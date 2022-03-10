Міністр оборони запевняє, що ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає усіх військовозобов'язаних, які переїхали в інші регіони, повідомити про себе у місцеві центри комплектування.

Про це міністр оборони повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні!" - наголосив Резніков.

"Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки", - додав міністр.

Він запевняє, що ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт.

"У цьому немає жодного сенсу. Навпаки. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю", - наголосив Резніков.

Він запевняє, що до бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення.

"Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати", - заявив Резніков.

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