Наразі відповідних законопроектів чи пропозицій на розгляд профільного Комітету не надходило.

У Верховній Раді наразі не розглядають жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусового призову жінок до війська.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається", - сказав у коментарі "РБК-Україна" член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський.

За його словами, відповідних законопроектів чи пропозицій на розгляд Комітету з нацбезпеки також не надходило. Крім того, Веніславський наголосив, що примусову мобілізацію жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби, не розглядають. Служба жінок в армії залишається виключно за добровільною згодою.

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"Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби - це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег", - підсумував він.

Мобілізація в Україні

Екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий вважає, що в Україні провалена мобілізація, в тому числі через те, що Верховна Рада своєчасно не проголосувала за норми, які посилюють відповідальність ухилення від військового обліку та посилюють мобілізацію.

Старший лейтенант ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник зазначив, що у 95% випадків нові люди будуть гірше підготовлені.

Раніше відповідаючи на запитання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років, він заявив, що Україні необхідно перемогти корупцію.

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