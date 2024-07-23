Причину відмови можна вже дізнатися в застосунку "Дія".

Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо мають відкрите виконавче провадження, зокрема, через несплачений штраф Територіального центру комплектування. Це випливає з переліку підстав у відмові перереєстрації транспортних засобів, що опублікований на сайті Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що команда Дії та сервісних центрів МВС вдосконалюють послуги для водіїв і відтепер у Дії можна дізнатися причину відмови у перереєстрації авто. Відповідне оновлення застосунку вже доступне.

"Тепер Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через Дію можна тільки одне авто. Робимо все з турботою про українців", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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При цьому на сайті Головного сервісного центру МВС опубліковано основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в Дії, в числі яких - "у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження". Серед інших підстав відмови:

транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Послуга з продажу транспортних засобів у Дії стартувала з кінця грудня 2023 року. Відтоді українці перереєстрували більше як 140 тисяч легкових автомобілів, мопедів та мотоциклів через Дію, зазначають у центрі.

Операції з авто через "Дію"

Через "Дію" покупець та продавець можуть на відстані оформити договір купівлі-продажу, підтвердити угоду "Дія.Підписом" та за бажанням обрати нові номерні знаки. У "Дії" можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто. Послуга доступна лише фізособам.

Також перереєструвати авто можна в сервісних центрах МВС. Ця процедура оффлайн займає 30-40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у "Дії" та в сервісних центрах однакова – 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.

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