Як зазначено на етикетці пляшки, завод виготовляє живе, світле і фільтроване пиво на підконтрольній Україні території.

Українське підприємство "Пінта-Кремінський пивоварний завод" випустив пиво під назвою "Московське" із зображенням Кремля і прапора Росії на етикетці.

На це звернув увагу офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.

Як зазначено на етикетці пляшки, завод виготовляє живе, світле і фільтроване пиво на підконтрольній Україні території. Вся інформація написана українською мовою.

Завод заснований у 2003 році і розташований за адресою Луганська область, Кремінна, вул.Дзержинського, 33-Б. крім "Московського" завод також виготовляє темне "Дубовий гай", світле "Жигулівське" і "Ячмінний колос".

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Автор: УНІАН