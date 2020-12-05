На фабрику прибула поліція, яку викликали представників спілки АТО.

Ветерани АТО приїхали на Клавдіївську фабрику в Київській області, яка запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.

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Ветерани вимагали, щоб керівник компанії показав їм утилізовані іграшки, а коли той відмовився, припустили, що він їх сховав.

"Я розумію ваше роздратування і я його так само розділяю. У нас є контракт з РФ. Ми вантажимо туди ці кулі. Ну є таке, ну що я можу зробити. По-перше, це не заборонено", - сказав керівник фабрики.

"Це морально не дуже красиво, я не отримую від того задоволення. Але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, які ми платимо. Більше мільйона гривень у бюджет", - сказав директор.

У відповідь один з ветеранів сказав, йому, що він покинув свою роботу і пішов воювати.

Пізніше на фабрику прибула поліція, яку викликали представників спілки АТО.

Скандал з новорічними прикрасами з логотипом армії РФ

Клавдіївська фабрика в Київській області запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.

Зайшовши під час екскурсії заводу до цеху, на забороні входу в який наполягав сам екскурсовод, відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас.

На фабриці заявили, що тираж вже ліквідували і в майбутньому всі замовлення будуть проходити етичний контроль.

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Автор: Людмила Жерновська