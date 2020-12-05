Адміністрація фабрики вже перепросила і заявила, що ліквідувала весь тираж.

Клавдіївська фабрика в Київській області запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.

Про це у Facebook повідомив Сергій Савченко.

Читайте такожУ Києві затримали росіянина з п'ятьма кілограмами кокаїну (фото, відео)

Зайшовши під час екскурсії заводу до цеху, на забороні входу в який наполягав сам екскурсовод, відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас. На новорічних кульках чітко проступала радянська зірка і напис: «Армия РФ».

Коли розкладений товар вирішили зняти, оператора запитали: «Хто вам дав право тут фотографувати» і зйомку силою намагалися завершити.

Згідно з викладеною автором допису інформацією, завод під Києвом є філією «найстарішої майстерні», розміщеної в Москві. На сайті фабрики вказано, що в асортименті підприємства «понад 50 артикулів», куди постійно додають «модні й актуальні тренди». Сайт української філії ідентичний російському.

У відповідь користувачі соціальної мережі поцікавилися, куди ж прямує товар і хто є замовником. Дехто припускав, що прикраси з «Армією РФ» виготовляють в цілях пропаганди, інші стверджували, що – на експорт.

Водночас адміністрація фабрики навіть й не приховує, що співпрацює з Росією.

«Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була російська федерація. У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати та прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів», – йдеться у повідомленні Павла Гукасова, який поширила у Facebook прес-служба підприємства.

При цьому на фабриці заявили, що тираж вже ліквідували і в майбутньому всі замовлення будуть проходити етичний контроль. Керівник підприємства перепрошує й розділяє обурення громадськості.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН