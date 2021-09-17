Кремінь пов'язав відмову від кирилиці із загрозою нацбезпеці країни.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь пов'язав можливий перехід України на латиницю із загрозою нацбезпеці країни.

Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

Чиновник зазначив, що кирилиця "народжувалася і розквітала" разом з українцями, тому відмовлятися від неї не можна.

"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", - вважає Кремінь.

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За його словами, за популяризацію української мови гинули мільйони людей, письменники.

"Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - підкреслив Кремінь і назвав своїм завданням захист кирилиці разом з українською мовою.

Перехід на латиницю в Україні: суть питання

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Україні потрібно позбавлятися від кирилиці і перейти на латиницю. Він також запропонував надати офіційний статус англійській мові в Україні.

Журналісти запитали думку з даного питання у прем'єра Дениса Шмигаля. Той у відповідь розсміявся і порадив адресувати питання Данілову.

В Інституті української мови НАН ідею переходу на латиницю назвали нонсенсом.

Нагадаємо, ще наприкінці березня 2018 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадськість почати обговорювати питання можливого використання латиниці поряд з кирилицею. Клімкін підкреслював, що потрібно працювати на те, що об'єднує країну.

Автор: Юрій Годован