Користувачі соціальної мережі розкритикували дівчину за грубі висловлювання.

Блогер з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах.

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У відео вона розповідає, що близько місяця тому виставила відео, в якому розповіла, що не любить українську мову.

Після цього користувачі соціальної мережі розкритикували її за грубі висловлювання.

"Та всрал* *сь мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ній розмовляти. Щоб ви розуміли наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською", - розповіла Леоненко.

Дівчина зазначила, що її "дуже дратує ця мова, особливо її звучання".

"Тому, маленькі патріотики зі своєї зал* *пи та своїх сіл, від'* *біться від мене, будь ласка. Тому що в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською. Всі говорять російською і нікого це не **бе", - сказала вона.

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Автор: УНІАН