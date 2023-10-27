Блогер дорікнув, що Арестович не допомагає армії, той відповів йому лайливим коментарем.

Екс-радник Офісу президента Олексій Арестович поскандалив з блогером та волонтером Сергієм Стерненко. Словесна перепалка сталася на тлі мовного скандалу зі столичним таксистом, який відмовився спілкуватися з пасажирами українською.

Арестович несподівано заступився за водія, назвавши його жертвою "мовного Талібану". Він заявив, що розшукує чоловіка, аби допомогти йому фінансово. Втім, Стерненко відреагував на цей пост іронічно.

Він опублікував скриншот публікації Арестовича з підписом: "Ніхто:... Абсолютно ніхто:... Тим часом новоросіянин, який не допомагає коштами армії:...".

Відео дня

Відповідь Арестовича не забарилася. У Facebook він запостив відео з бійцями, яким надіслав дрони на зібрані кошти. У коментарях з'явилася також його реакція на слова Стерненка.

"Стерненко - дрібний, й*баний щур зі звалища, який п*здить людям у вічі, знає, що п*здить і продовжує п*здіти", - заявив він.

Стерненко так само іронічно відповів, що Арестович "образився", порівнявши його зі зрадником Анатолієм Шарієм.

"Ну добре, не слід ображати Арестовича. А раптом він все ж принесе якусь користь країні? Може під час нового бойового виходу таки Путіна вбʼє. Або хоча б почне армії дійсно допомагати. Чимось більшим, аніж кілька мавіків раз на ніколи. Олексію! Чи Алєксєю. Я вірю в тебе! Ти зможеш бути корисним не тільки росіянам", - зазначив Стерненко.

Скандал з таксистом в Києві

Нагадаємо, що у Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою. У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити фрагмент конфлікту. Воно починається з того, що водій автівки дістає з багажника речі пасажирок та вимагає, щоб вони вийшли з таксі.

- Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?

- Вы больные люди, ребят.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві "не вдасться уникнути покарання". Згодом стало відомо, що Bolt звільнив водія.

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