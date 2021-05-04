У Житомирській області з 5 травня скасовується "червоний" рівень епіднебезпеки. Покращення епідемічної ситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Чотири області можуть вийти із "червоної” зони епідемічної небезпеки впродовж найближчих днів.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"Варто відмітити, що покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За збереження позитивної динаміки ці регіони можуть вийти із "червоного” рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів", - зазначив він.

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На даний час у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають 7 областей України: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська.

Сьогодні, 4 травня, Держкомісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення про скасування з 5 травня "червоного" рівня епіднебезпеки в Житомирській області. Регіон переходить у "помаранчеву" карантинну зону.

3 травня в Україні було виявлено 2 тис. 472 нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли 166 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2 млн осіб, померли – 44 тис. 916.

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Автор: Леся Лещенко