Онук ветерана Другої світової війни загинув у 2014 році, захищаючи українські землі від російських військ.

Сьогодні вранці помер відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви, капітан 1-го рангу Військово-морських сил СРСР Іван Анікеєвич Залужний.

Його життя обірвалося у віці 103 роки, повідомляє Запорізька ОДА.

"Запорізька обласна державна адміністрація із сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців... Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям", - йдеться в повідомленні.

Дата і місце прощання з ветераном поки невідомі.

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Іван Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після закінчення шести класів здобув професію токаря й влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів. У 1938 році був призваний у 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. З початком війни у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не тільки всю війну, а ще й японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників", двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, двома орденами Вітчизняної війни II ступеня, медаллю "За бойові заслуги", Почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.

Він також був дідусем бійця АТО Івана Гутніка-Залужного, який загинув у 2014 році, захищаючи українські землі від російських військ. Єдиний онук Залужного загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши в бою 50 побратимів. "Для запорізького захисника подвиги та звитяга діда стали прикладом у житті та предметом гордості", - зазначили в Запорізькій ОДА.

Як пише Радіо Свобода, Залужний активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті (УІНП).

"Він прожив гідне життя і завжди буде прикладом для багатьох! Це велика втрата для всіх нас", написав екс-голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль на сторінці в Facebook.

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Автор: Олександр Топчій