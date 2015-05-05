Режисер фільму "Поводир" зняв відеоролик про 97-річного ветерана, який втратив на Донбасі онука

У 45-секундному відео 97-річний ветеран Другої Світової війни із Запоріжжя Іван Залужний розповідає, що планував відзначити День Перемоги у 2015 році разом з онуком.

"Я мріяв відзначити свято 9 травня, День великої Перемоги зі своїм онуком – лейтенантом Національної Гвардії. Але він загинув у бою під час захисту своєї Батьківщини. Мій онук часто казав, що я теж буду захищати так, як мій дід захищав. Він не раз казав: "Я готовий віддати життя за свободу своєї України", - каже ветеран.

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На одному з кадрів літній чоловік тримає в руках орден "За мужність" ІІІ ступеня, який посмертно отримав його онук.

Його онук, 23-річний Іван Гутник-Залужний, загинув у серпні 2014 року через вогнепальне порання під час обстрілу терористами блокпоста біля Амвросіївки на Донеччині.

Режисером зворушливого відео став Олесь Санін, відомий за фільмами "Поводир" і "Мамай". Ініціювали зйомку Уряд та Український інститут національної пам'яті.

Як повідомлялося раніше, "Інформаційний спротив" презентував соціальний проект "Пам'ятаємо. Пишаємося. Переможемо!". У зйомці одного з роликів взяв участь народний артист України Володимир Талашко, відомий за кінофільмом «В бій ідуть одні старики!».