Гроші, які отримали від її продажу, підуть на придбання 5 комплексів БПЛА для ГУР.

Карту очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова з розділеною територією Російської Федерації, яка спровокувала хвилю обурення пропагандистів країни-агресора, продали на аукціоні за 14 мільйонів гривень. Про це волонтер Сергій Притула оголосив під час прямої трансляції.

"В аукціоні з лотом карти, яку нам передав Кирило Олексійович Буданов для того, щоб ми її розіграли і отримані кошти долучили до скарбнички для придбання 5 комплексів БПЛА EOS поточна ставка 14 мільйонів гривень, яку запропонував пан Михайло. Продано!", – сказав Сергій Притула та додав, що ця сума покриває 10% збору.

Згадана сума коштів буде долучена до збору на придбання 5 комплексів БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки.

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Карта Буданова - що про неї відомо

В кабінеті глави ГУР Міноборони Кирила Буданова було помічено карту світу, на якій чорним маркером була розділена територія Росії. При цьому Курська, Бєлгородська області та Кубань були "приєднані" до України.

Згодом журналісти помітили, що карту було знято зі стіни. Буданов жартома коментував, що тепер її "ріжуть".

Цей предмет викликав бурхливу реакцію російській пропагандистів. На федеральних каналах країни агресора заявляли, що вона нібито підтверджує наміри ЗСУ завдати нищівного удару по Росії.

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