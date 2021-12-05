Наречена Наталія постала в сяючій сукні

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов одружився. Свято відбулося 4 грудня.

Про це повідомив сам Милованов у своєму Facebook.

Згідно з оприлюдненими фото, Милованов обрав для свята класичний чорний костюм. При цьому наречена Наталія постала в блискучій сукні в підлогу білого кольору. Пара позувала на тлі новорічних ялинок.

За відмітками гостей, святкування проходило в Mayachok Event Hall на березі Дніпра.

Для 46-річного Мілованова це другий шлюб. Його перша дружина громадянка США. Пара прожила разом чотири роки - з 2004 по 2008 рік.

Перед святом про своє весілля Милованов оголосив в ефірі телеканалу "Наш".

"Я всіх запрошую, всі служби, які перевірятимуть, розслідувачів і т.д., запрошую подивитися, хто приїде, що зробить... Приїжджайте, зробіть розслідування про моє весілля, я вам все чеки покажу. Де заробив-запитаєте", - заявив екс-міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишній глава офісу президента Андрій Богдан у п'ятницю відсвяткував своє 45-річчя у столичному ресторані Kritikos. Компанію йому склали ряд відомих політиків.

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Автор: Анастасія Горбачова