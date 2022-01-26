Прокурори оскаржуватимуть рішення суду.

На Чернігівщині суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт депутату Бахмацької міськради Віктору Міщуку, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти.

Як повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури, рішенням Новозаводського районного суду Чернігова від 25 січня депутата Бахмацької міської ради, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, скоєному в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), звільнено з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

"Це була скарга сторони захисту слідчому судді. Клопотання розглядалося в суді за місцем розслідування справи. Прокурори оскаржуватимуть рішення суду в апеляційному порядку", - прокоментував УНІАН речник обласної прокуратури Валерій Литовченко.

Аварія за участі депутата на Чернігівщині: що відомо

Ввечері 18 грудня 2021 року у місті Бахмач Чернігівської області депутат міськради Віктор Міщук, перебуваючи за кермом автомобіля, збив велосипедиста. Після цього водій намагався залишити місце ДТП, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні. Поліція того ж дня затримала водія. Він відмовився від проведення медичного освідування на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Однак поліція примусово відібрала у затриманого зразки крові та сечі для проведення експертизи.

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Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 ККУ). Підозрюваний скаржився на погіршення стану здоров’я та був госпіталізований до лікарні м. Ніжина.

20 грудня Бахмацький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Апеляційний суд запобіжний захід залишив без змін.