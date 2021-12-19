Смертельна аварія в Чернігівській області трапилася ввечері 18 грудня.

У місті Бахмач Чернігівської області депутат міської ради збив на смерть велосипедиста і намагався втекти з місця аварії.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Чернігівської області.

ДТП сталася ввечері 18 грудня на вулиці Батуринській.

"Водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет", – йдеться у повідомленні.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні. Поліція встановила особу водія автомобіля – це 54-річний депутат міської ради.

Поліцейські затримали його.

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Нагадаємо, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок аварії загинули 13 людей, а сім осіб були госпіталізовані.

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Автор: Світлана Закелова