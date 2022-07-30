Жінка звернулася до незаконної окупаційної влади з метою отримання російського паспорта.

На Харківщині розпочато досудове розслідування щодо жінки, яка в окупованому Куп'янську заявила, що "довго чекала на російських "визволителів".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, в окупованому Куп'янську жінка дала інтерв'ю ЗМІ, в якому виправдовує збройну агресію РФ та зазначає, що довго чекала на російських "визволителів", - зазначають в ОГП.

Крім того, йдеться у повідомленні, жінка звернулася до незаконної окупаційної влади з метою отримання паспорта громадянина Російської Федерації.

У зв'язку з цим розпочато досудове розслідування стосовно цієї громадянки за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНІАН, в Україні обговорюють можливість введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.

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