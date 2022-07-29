Крім того, окупанти активно застосовували артилерію.

На Харківському напрямку російські окупанти активно застосовували артилерію, а також завдавали удару парою вертольотів Мі-8.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у Чугуївському районі Харківської області росіяни використали авіацію: пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

Крім того, у Харківській області російська армія з артилерії обстріляла більше 15 населених пунктів. Обстріли зафіксували в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

Як писав УНІАН, вранці 29 липня російські окупанти сьогодні о 4:09 вдарили по центральній частині Харкова.

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