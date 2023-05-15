Також зрадники фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

Як йдеться у повідомленні СБУ, зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в РФ.

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"Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах", йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з росіянами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу ("несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану").

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зрадники в Україні

З початку війни СБУ серйозно активізувала роботу з виявлення колаборантів та поплічників росіян. Майже не щодня надходить інформація, що в тій чи інший області накрили зраднків. Так, 5 травня в Одесі до 15 років тюрми засуджено місцевого жителя, який за "зарплатню" збирав для росіян дані про протиповітряну оборону та енергетичні об'єкти.

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