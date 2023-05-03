Колаборантка може вирушити до в'язниці на 15 років.

В Одесі місцева жителька заради возз'єднання з РФ закликала терпіти бомбардування окупантів.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, правоохоронці викрили 46-річну одеситку, яка у соціальних мережах просувала антиукраїнські наративи.

Зокрема, встановлено, що в додатку Tik Tok вона вела прямий ефір, під час якого заявила про любов до Російської Федерації. При цьому фігурантка стверджувала, що чекає в Одесі кремлівського вождя Володимира Путіна і задля цього потрібно перетерпіти бомбардування.

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"Вона сказала, що готова терпіти бойові дії, аби назавжди возз'єднатися з росіянами", - розповіли в управлінні.

Як повідомляється, у інтернет-агітатора вилучили мобільний телефон, з якого вона виступала перед глядачами. Проведено портретну експертизу, зібрано інші докази та фігурантці повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Матеріали надіслано до суду. Одеситці загрожує до 15 років ув'язнення.

Війна в Україні - зрадники в Одесі

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно на Одещині затримали зрадника, який "зливав" окупантам інформацію про оборону місцевих заводів.

Також стало відомо, що в Одесі судитимуть подружжя російських шпигунів, які кілька років перебували в місті у "режимі очікування".

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