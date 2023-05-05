Зрадник встановив, де розміщена протиповітряна оборона в Одесі. Він розраховував отримувати від окупантів 70 тисяч гривень щомісяця.

В Одесі до 15 років тюрми засуджено місцевого жителя, який за "зарплатню" збирав для росіян дані про протиповітряну оборону та енергетичні об'єкти.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, житель міста, будучи прихильником Росії, не цурався "брудного" заробітку. За винагороду він збирав для спецслужб РФ певну інформацію. Зокрема, про розташування об'єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів і військових об'єктів в Одесі та області.

"Так, він встановив та зафіксував на відео базування засобів ППО в Одесі", - роповіли в прокуратурі.

Відео дня

Свою "допомогу" загарбникам зрадник оцінив у 70 тисяч гривень. Для збору інформації він виїжджав до різних районів Одеси й передмістя, де на фото та відео фіксував відповідні об'єкти.

У прокуратурі зазначили, що ворожого інформатора затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ за допомогою одного з месенджерів.

Наразі його засуджено за державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз зрадник перебуває під вартою.

Як додали в Службі безпеки України, зрадника викрили наприкінці березня цього року в Одесі. Зібрані відомості він зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби.

"Зрадника після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих", - повідомила українська спецслужба.

Війна в Україні - вироки зрадникам

Як повідомляв УНІАН, раніше в Полтаві до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засуджено двох бойовиків "ДНР". Ними є жителі міста Горлівка Донецької області, які в лютому 2022 року громадяни України добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Також до 15 років за ґратами засуджено подружжя зрадників з Донеччини, які передавали росіянам дані про розташування українських військ. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

А Рівненський міський суд заочно виніс вирок жителю Луганщини, який пішов на добровільну співпрацю з російськими окупантами й обійняв посаду в незаконних органах влади на захоплених територіях. Згідно з вироком суду, зрадник проведе 10 років за ґратами, його майно буде конфісковано.

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