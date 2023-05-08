Співробітники СБУ задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.

СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області, який обклав "даниною" експортерів зерна.

Як повідомили у СБУ, учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.

"Незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора. За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума "данини" становила $100 за одну вантажівку з товаром", - повідомили деталі в СБУ.

Відео дня

У повідомленні зазначається, що у випадку несплати, експортерам погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Хабарництво в Україні

14 квітня посадовцю комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Він вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням ритуальних послуг. За даними слідства, підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробленої суми коштів з перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.

Вас також можуть зацікавити новини: