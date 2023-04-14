Заступник керівника комунального підприємства вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням ритуальних послуг.

Посадовцю комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, заступник керівника комунального підприємства вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням ритуальних послуг.

За даними слідства, підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробленої суми коштів з перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.

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"Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час чергової передачі коштів. В рамках розслідування у службових приміщеннях комунального підприємства та за місцями проживання підозрюваного проведено санкціоновані обшуки", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Хабарництво в Україні

В Україні чиновників постійно ловлять на хабарях. Так, влітку минулого року у столиці затримано заступника директора департаменту КМДА та керівника держпідприємства, які вимагали $270 тис. хабаря за надання дозволу на пасажирські перевезення.

А на початку 2021 року в Україні з'явиться спеціальний портал, на якому громадяни можуть повідомляти про хабарі.

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