Їхні руки були з’єднані кайданками, у загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

У Харківській області на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської територіальної громади правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"На Харківщині поліція виявила тіла двох закатованих чоловіків – слідчі фіксують воєнні злочини РФ на деокупованих територіях. Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їхні руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови. Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначили в поліції, за попередніми даними, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично відбувалася їхня ротація.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти провели огляд місця події, зібрали речові докази. Призначені необхідні експертизи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі", - додали в Нацполіції.

Катівні окупантів на звільненій Харківщині

14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських загарбників.

В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців. На Харківщині виявили понад 10 катівень, зокрема дві катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі, у Козачій Лопані, Куп’янську та селі Липці.

Згодом стало відомо про ще одну катівню на Харківщині – у с. Піски-Радьківські в погребі. Національна поліція встановила, що у цій катівні в нелюдських умовах утримували місцевих – людей залякували, били та знущалися.