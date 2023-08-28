Зловмисник особисто брав участь в "облавах" на помешкання українських патріотів, і "доправляв" їх до відділку окупаційної поліції.

СБУ затримала 31-річного мешканця Куп'янська, який під час окупації міста подав свою "кандидатуру" до лав створеного агресором "управління МВС у Харківській області" і допомагав ворогу проведити масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.

Як повідомили у Службі безпеки України, враховуючи прокремлівську "позицію" колаборанта, рашисти призначили його "оперуповноваженим відділу карного розшуку" у складі карального органу.

На цій "посаді" він виконував завдання місцевих гауляйтерів, зокрема, брав участь в "облавах" на помешкання українських патріотів та їх "доставці" до відділку окупаційної поліції. Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих "карних справ" для ув’язнення людей в російських катівнях.

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Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 15 років тюрми. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Боротьба з колаборантами і зрадниками в Україні

Як відомо на деокупованих територіях Харківщини проводяться стабілізаційні заходи, в рамках яких виявляють зрадників і колаборантів.

Зокрема днями в Нацполіції Харківської області повідомили, що викрили ще одного поплічника окупантів, який під час окупації села Андріївка Куп'янського району добровільно погодився обійняти керівну посаду при окупаційній владі. Чоловік проводив збір паспортних даних місцевого населення зазначених населених пунктів, здійснював прийом громадян та виконував ряд інших завдань, спрямованих на функціонування незаконного органу влади.

У липні стало відомо, що 13 років за ґратами, згідно з рішенням суду, проведе інший колаборант з Куп'янська, який хотів вивезти до РФ 700 тонн зерна. Йдеться про колишньго головного інженера місцевого комбінату хлібопродуктів. Його затримали ще в січні цього року. Після захоплення міста він перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної "поліції". Згодом місцеві гауляйтери запропонували йому очолити хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна з території регіону до Росії.

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