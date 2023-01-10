Він очолив продовольчий окупаційний орган.

На Харківщині Служба безпеки України розкрила і затримала колаборанта. Колишній головний інженер "Куп’янського комбінату хлібопродуктів" очолював продовольчий окупаційний орган і допомагав загарбникам красти зерно.

Про це повідомила прес-служба СБУ в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Щоб підтвердити свою відданість країні-агресору, він силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників. Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації. За це його призначили очільником створеного рашистами "державного підприємства "Продовольчі ресурси" у Куп’янську".

На своїй так званій "посаді" зрадник виконував доручення Кремля з перевезення українського зерна на територію РФ. Для цього він склав "договір" з іншою окупаційною структурою – "Куп'янська залізниця", яка надала вагони для транспортування краденої продукції. Зерно планували розвантажувати на терміналах однієї з російських компаній в Ростові-на-Дону.

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Коли українські захисники звільнили Куп'янськ, то перервали потенційне вивезення продукції. Колаборант після втечі рашистів намагався ховатися, але СБУ встановила його місцезнаходження.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — підсумували в прес-центрі СБУ.

Упіймання зрадників і агентів РФ: остання інформація

У Дніпропетровській області сьогодні викрили інформатора рашистів. Він збирав і передавав дані про розташування радіолокаційних станцій і блокпостів сил ТРО в регіоні.

Ще одного зрадника в січні спіймали на Львівщині. Це колишній інженер одного з державних підприємств на сході України, який коригував вогонь по стратегічних об'єктах у Києві та Запоріжжі.

Колишньому правоохоронцю на Харківщині оголосили підозру. Він керував одним з підрозділів в "конвойній службі" окупантів і сам попросився цю посаду.

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