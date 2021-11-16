Педагоги, у яких немає щеплень проти COVID-19, не допускатимуться до роботи.

На Львівщині з 22 листопада учні 5-11 класів та студенти повертаються до очного навчання.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА. Зазначається, що 15 листопада обласна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про відновлення з 22 листопада відвідування закладів освіти учнями 5-11 класів та вищих навчальних закладів за дотримання певних умов.

Зокрема, дозволили відновити навчання закладам освіти, всі працівники яких мають: документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації: міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати); негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку порталу "Дія".

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В ОДА нагадали, що з 8 листопада набрав чинності наказ МОЗ, яким затверджено перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Під дію вказаного наказу підпадають і педагоги.

"Таким чином, навіть після відновлення очного навчання в закладах освіти, працівники у яких відсутні щеплення проти COVID-19, підлягають відстороненню від роботи", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що на території області продовжують діяти всі інші обмеження, встановлені згідно з рішенням комісії обласної ТЕБ і НС від 27 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, з 30 жовтня на Львівщині запровадили "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

У Львові з 15 листопада відновили очне навчання для учнів молодших класів.

Автор: Світлана Макринська