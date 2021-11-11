Не всіх дітей прийматимуть у сокільнянський дитсадок, вирішила місцева влада.

У новозбудований дитсадок села Сокільники поблизу Львова не прийматимуть дітей тих батьків, які упродовж останніх 15 років не проживали на території цього населеного пункту.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке рішення 9 листопада ухвалила Сокільницька сільська рада.

Дитсадок у Сокільниках будують вже кілька років та обіцяють ввести в експлуатацію до Нового року. Оскільки заклад буде невеликим – на 75 дітей, приймати сюди будуть не всіх.

Зазначається, що депутати сільської ради підтримали пріоритетність зарахування дітей до дошкільного навчального закладу. Перевагу отримають малюки, які народилися, проживають і зареєстровані в Сокільницькій ОТГ, і хоча б один із батьків постійно проживає на території села упродовж останніх 15 років.

Жителі Сокільників вважають рішення депутатів таким, що порушує права громади. Натомість сільський голова каже, що жодних порушень немає, щобільше – зробили вони це на прохання самої громади, адже дитсадок побудований за їхні гроші.

Читайте такожПускають без COVID-сертифікатів: львівське кафе злісно ігнорує карантин (відео)"Ми провели опитування серед жителів – у Facebook, на округах депутати розмовляли з людьми – усі це підтримали, – розповідає кореспонденту УНІАН голова Сокільницької ОТГ Тарас Сулимко. – А ті, хто обурюється, повірте, що 99,9% із них не мають жодного стосунку до Сокільників і прописки тутешньої не мають. Садок – комунальний, побудований за гроші громади. То хто насамперед має право його відвідувати? Є постанова Кабміну ще від 1993 року (потім її оновлювали не раз), що пріоритетність у відвідуванні дитсадків мають діти із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, діти прокурорів і силовиків і т.д. То це не дискримінація? Я вважаю, що ми зробили все правильно".

За словами Сулимка, наразі в Сокільниках місць у дитсадку вчетверо менше, ніж дітей, адже тут є орієнтовно 300 малюків у віці від 3-х до 6 років, а місць у новозбудованому садочку лише 75. Тож доводиться вдаватися до таких крайніх заходів.

Як відомо, у Сокільниках масово зводять котеджі та багатоповерхові будинки приватні забудовники. Проте жодного дитсадка чи школи не побудували.

Нагадаємо, з 30 жовтня у Львівській області запровадили "червоний" рівень епідемічної небезпеки. З 1 листопада у Львові всі школярі перейшли на дистанційне навчання. Пізніше стало відомо, що з 15 числа очне навчання відновиться для учнів молодших класів.

Автор: Мирослава Бзікадзе