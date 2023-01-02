Під виглядом внутрішньо переміщеної особи на Львівщині він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів.

На Львівщині затримано російського агента, який спочатку "зливав" дані ворогу на Лиманському напрямку ( Донецька область) , а згодом на заході країни.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльності", - сказано в повідомленні.

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В СБУ заззначають, що житель Донеччини під виглядом внутрішньо переміщеної особи оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів і продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.

"Співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв’язкового" у лавах терористичних угруповань "ДНР". Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом", - повідомляє спецслужба.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за вчинений злочин. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Гучні затримання російських агентів

З початком повномасштабної війни в Україні активізувалася агентурна мережа РФ. Крім того, колаборанти почали себе викривати. Зокрема, нещодавно СБУ затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. У Куп'янську під час окупації міста жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами.

Також українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського змісту.

А днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

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