Також вони займалися рекетирством.

Служба безпеки України нейтралізувала злочинну організацію, яка під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Ймовірні зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони. Цим вони могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні, зазначили в СБУ.

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Правоохоронці встановили факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Зазначається, що також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.

За даними СБУ, до складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів. Вони займались вимаганням коштів у громадян під надуманими приводами, а у разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

"Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого. Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу", - додали у відомстві.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що На Харківщині зрадник "будував" агентурну мережу, він вербував пенсіонерів та "антимайданівців".

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