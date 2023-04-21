Зловмисники викрали чоловіка з його дому й вивезли до лісу, де, погрожуючи вбивством, вимагали від нього гроші.

У Києві правоохоронці затримали злочинців, які викрали чоловіка і, погрожуючи вбивством, вимагали в нього гроші за нерозголошення інформації, яку той бажав зберегти в таємниці.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, двоє чоловіків 27 і 28 років розробили злочинний план вимагання грошей у мешканця столиці.

"Погрожуючи потерпілому застосуванням насильства, зловмисники спочатку вимагали передати їм 3 тисячі доларів США. Сприймаючи погрози як реальні, 33-річний чоловік перерахував на банківську карту вимагачів 120 тисяч гривень", - розповіли в прокуратурі.

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Але згодом зловмисники захотіли більше, тож вони викрали чоловіка з його дому й вивезли до лісу в Кагарлицькому районі Київської області.

"Там підозрювані змусили потерпілого копати собі могилу, здійснили у його бік постріл з вогнепальної зброї та вимагали вже наступного дня передати їм 1 мільйон гривень. Зловмисники забрали у чоловіка 12 тисяч гривень готівки та надали йому певний час на збір грошових коштів, після чого відпустили. У разі несплати цих коштів нападники погрожували потерпілому вбивством", - повідомили правоохоронці.

Злочинну групу затримали під час передачі їм 1 мільйона гривень. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Боротьба зі злочинністю в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі затримали дев'ятьох озброєних учасників злочинної групи, яка викрадала та грабувала людей. Злочинці викрадали заможних містян, у яких вимагали цінності, знущались з потерпілих, погрожували вбити та били їх.

А влітку минулого року на Львівщині нейтралізували злочинну організацію, до складу якої входило більше 6 місцевих жителів. Вони займались вимаганням коштів у громадян під вигаданими приводами, а в разі відмови застосовували насильство та погрожували вбивством.

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