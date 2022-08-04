Зрадник відстежував позиції українських захисників та військової техніки.

На Миколаївщині затримали коригувальника, який передавав ворогу точні координати позицій українських захисників, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху у регіоні.

Про це повідомляє прес-службу СБУ.

Зрадник "зливав" данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. За його інформацією окупаційні сили неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту.

Під час обшуку у чоловіка вилучили засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Як раніше повідомляв УНІАН, Миколаїв щоденно зазначає ракетних та артилерійських ударів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як можна отримати винагороду в $100 за передачу даних про коректувальників вогню по обласному центру.

Вас також можуть зацікавити новини: