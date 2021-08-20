Зараз врятовані діти перебувають у реанімації.

На Миколаївщині жінка винесла з пожежі трьох сусідських дітей.

Як йдеться в сюжеті ТСН, загоряння сталося в одноповерховому багатоквартирному будинку. Його мешканці, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок, побачивши, що горить квартира молодої родини з маленькими дітьми, вибила двері й врятувала малечу. Там перебували дві п'ятирічні дівчинки-близнята та їхня трирічна сестричка. Діти були без свідомості, але дихали.

Пізніше з'ясувалося, що під час пожежі вони були вдома самі: батько на роботі, мати вийшла у справах.

Наразі розглядаються дві версії пожежі: загорілася проводка біля телевізора або ж пожежу спровокували самі діти - по всій кімнаті були розкидані сірники. Усі троє врятованих дітей зараз перебувають у реанімації.

"Вирвала я ті двері, бачу - дитинча лежить отак. Я до нього, а воно як тряпочка. Схопила, винесла", - розповідає жінка про порятунок дітей.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Запоріжжі дворічна дівчинка намагалася знайти маму й ледь не випала з відкритого вікна квартири на другому поверсі. Небезпеку вчасно помітив боєць Національної гвардії, який проходив повз будинок. Він миттєво схопився за кондиціонер, дістався до вікна, де стояла дитина, й врятував її від падіння. Крім неї, у квартирі перебувала її молодша сестричка. Спочатку правоохоронці розшукали їхнього дідуся, а потім і батьків.

Автор: Юрій Годован