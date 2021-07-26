Зараз дівчинками опікуються соціальні служби Запоріжжя.

У Запоріжжі правоохоронці розшукали батьків двох дівчаток, одна з яких ледь не випала з вікна квартири, де їх покинули.

Як йдеться в сюжеті ТСН, батько дітей був на роботі й не мав сумнівів, що їхня мати доглядає за ними. Натомість вона пішла з дому гуляти й вживати алкоголь через вчорашню сварку, а повернулася лише за добу.

Справу розслідують правоохоронці, а діти поки перебувають під наглядом соціальних служб.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

Як раніше повідомляв УНІАН, у Запоріжжі дворічна дівчинка намагалася знайти маму й ледь не випала з відкритого вікна квартири на другому поверсі. Небезпеку вчасно помітив боєць Національної гвардії, який проходив повз будинок. Він миттєво схопився за кондиціонер, дістався до вікна, де стояла дитина, й врятував її від падіння. Крім неї, у квартирі перебувала її молодша сестричка. Згодом правоохоронці розшукали їхнього дідуся, який відсутність батьків пояснити не зміг.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован