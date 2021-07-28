Загоряння зафіксували в декількох місцях.

Ймовірною причиною масштабної пожежі на острові Хортиця в Запоріжжі, що сталася 27 липня, є умисний підпал.

Про це заявив директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко в ефірі "Громадського радіо".

"Було декілька місць загоряння, тому найімовірніше йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись", - пояснив він.

Пожежа на Хортиці: що відомо

Напередодні загорівся найбільший острів на Дніпрі - Хортиця, де розташований однойменний заповідник. "У місті Запоріжжі на острові Хортиця виникло загоряння лісового масиву на площі близько 1 га, з них 300 м.кв. Верхової пожежі. О 14:52 пожежу локалізовано, о 15:39 - ліквідовано", - зазначено в повідомленні прес-служби ДСНС області.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. До боротьби з вогнем залучали 42 людини і 12 одиниць техніки.

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Автор: Юрій Годован