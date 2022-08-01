До протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця, який став посередником.

На Полтавщині викрито начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, він за хабарі обіцяв уникнути призову по мобілізації.

Про це повідомило у Telegram Державне бюро розслідувань.

"До протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця, який став посередником. Вартість "послуги" складала 50 тисяч гривень. Працівники Бюро спільно зі співробітниками СБУ затримали посередника під час передачі частини хабаря від одного з призовників", - йдеться у повідомленні.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері додала, що військовослужбовець вимагав від чоловіка 18 тисяч гривень за виключення його зі списків військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією та не вручення повістки про виклик.

У відомстві уточнили, що організатор схеми - підполковник ЗСУ, а його посередник - капітан поліції.

Нині спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує позбавлення волі до 6 років.

Нагадаємо, дещо раніше оперативника контррозвідки спіймали при отриманні хабара в $60 000.

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