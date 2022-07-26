За гроші він обіцяв не перешкоджати у веденні бізнесу.

Оперативника контррозвідки СБУ затримала під час отримання хабара в $60 000. Гроші він вимагав від бізнесмена.

Про це повідомляє в Facebook Національне антикорупційне бюро.

З'ясувалося, що раніше у підприємця вилучили техніку. За вказану суму оперативник обіцяв посприяти в її поверненні, а також не перешкоджати у веденні бізнесу.

Сам власник техніки відразу після отримання пропозиції зв'язався зі співробітниками НАБУ.

У бюро зазначили, що зараз контррозвіднику готується підозра. Пізніше повідомлять додаткові деталі.

Як раніше повідомляв УНІАН, закарпатські митники "не помітили" близько $30 мільйонів, які вивозили з України. Угорські митники, своєю чергою, помітили ці гроші і після багатогодинних розборок, суму довелося задекларувати.

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