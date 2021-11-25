Дитину помітила продавчиня.

У Кременчуці поліцейські всю ніч шукали 10-річного хлопчика, який пішов з дому. Його знайшли у Кіровоградській області.

Про це повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.

Ввечері 24 листопада у поліцію повідомили про зникнення 10-річного мешканця Кременчука. До пошукової роботи залучили максимальну кількість поліцейських, волонтерів та журналістів.

"Дитину потрібно було знайти якомога швидше. Адже небезпека полягала ще й у тому, що на вулиці мінусова температура і хлопчик міг перехолонути чи, не дай Боже, замерзнути", - йдеться у повідомленні.

Читайте також400 метрів по льоду та снігу: українські полярники приєдналися до марафону проти агресії РФ (фото)Поліцейські всю ніч безрезультатно шукали дитину у місті та околицях. Близько 5:00 правоохоронці з Кіровоградщини повідомили їм, що знайшли дитину у Світловодську.

Виявилося, що хлопець блукав вулицями, шукаючи будинок своєї бабусі. Його побачила продавчиня цілодобового продуктового магазину.

За попередньою інформацією, його мама із сестричкою потрапила до лікарні в іншій області. Тоді хлопець вирішив поїхати до бабусі, яка живе у Кіровоградській області.

"Каже, що поїхав автобусом. Та виявилося, що він забув, де у Світловодську знаходиться будинок бабусі. От і шукала дитина той будинок до 5:00 ранку, поки його не побачила місцева жінка. На щастя, із хлопчиком усе добре. Його передали рідним", - відзначив речник поліції.

Зараз у всіх обставинах події розбираються працівники ювенальної поліції.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві помістили до реабілітаційного центру дворічного хлопчика, якого мати залишила одного вдома, щоб випити з друзями.

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Автор: Людмила Жерновська