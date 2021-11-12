Дитина застрягла і самостійно вибратися з "пастки" не могла.

В одному з торгово-розважальних центрів міста на Івано-Франківщині хлопчик так застряг у кріслі кінотеатру, що довелося викликати рятувальників.

Про це розповіли в головному управлінні ДСНС області.

Незвичайний виклик у службі отримали о 18:44. Вже за кілька хвилин до місця події прибула рятувальна група.

"Було встановлено, що хлопчика затиснуло у кріслі між спинкою та сидінням і самостійно з "пастки" дитина вибратися не може. На допомогу прийшли батьки та адміністрація закладу, проте їхні спроби допомогти хлопчику були марними - й вони викликали рятувальників", - повідомили в ДСНС.

Щоб дістати дитину, знадобився спеціальний багатофункціональний інструмент. Зрештою хлопчика передали медикам, а після огляду ті передали його батькам у задовільному стані.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові хлопчик не міг зняти кільце з пальця без допомоги рятувальників. На Херсонщині чоловікові знадобилася допомога, щоб зняти золоте кільце зі статевого органа. А російська пенсіонерка застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі.

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Автор: Катерина Комолова